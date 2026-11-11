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Hakkari'de hudut devriyeleri mezrada iki çuval metamfetamin ele geçirdi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, İran sınırı yakınındaki bir mezrada 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hakkari'de hudut devriyeleri mezrada iki çuval metamfetamin ele geçirdi

Operasyon detayları:

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, İran sınırı hattında yer alan bir mezradan gelen istihbarat üzerine müşterek çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen hudut devriyeleri ile jandarma unsurları kapsamlı arama ve tarama faaliyeti yürüttü.

ele geçirilen miktar:

Arama sonucu, 2 çuval içinde paketlenmiş halde toplam 15 kilo 971 gram metamfetamin bulundu ve ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bulunduğu noktada yapılan tespitler kayıt altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve jandarma birimlerince tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında delil toplama ve olay yerinde inceleme çalışmalarına devam ediliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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