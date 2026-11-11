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Enes Ünal milli takıma dönüşünü 'kariyerimin zirvesi' olarak tanımladı

Belçika maçı öncesi konuşan Enes Ünal, tekrar milli takıma döndüğü için gururlu olduğunu, sakatlıklardan sonra futbola ikinci şans verildiğini söyledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:47

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Enes Ünal milli takıma dönüşünü 'kariyerimin zirvesi' olarak tanımladı

Enes Ünal milli takıma dönüşünü 'kariyerimin zirvesi' olarak tanımladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci maçında yarın saat 20.00'de Belçika ile İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında 29 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, tekrar milli forma giyeceği için duyduğu memnuniyeti ve bu döneme ilişkin düşüncelerini paylaştı.

geri dönüş ve hedefler:

Basın toplantısında duygularını dile getiren Ünal, ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Tekrar milli takım kadrosunda yer aldığı için hocasına teşekkür eden deneyimli forvet, 'Oynarsam, hocam o şansı verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman yaptığım gibi' ifadelerini kullandı. Ünal, milli takımın kendisi için 'hizmet yeri' olduğunu belirterek mücadeleden kaçmayacağını ve sahada elinden geleni vereceğini söyledi.

sakatlık süreci ve ikinci şans:

Enes Ünal, kariyerinde inişler ve çıkışlar yaşadığını; sakatlıkların da bunun bir parçası olduğunu anlattı. 'Bugün 29 yaşındayım, burada önünüzde oturuyorum. Tekrar milli takımda olduğum için çok gururluyum. Benim için kariyer zirvesi' diyen oyuncu, son üç yıldaki sakatlıklardan sonra futbola verilen ikinci şansı lehine çevirmek için çalışacağını aktardı. Ünal, 'Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman' sözleriyle kararlılığını özetledi.

Oyuncu ayrıca sakatlığın bir profesyonel atlet için 'yaşanabilecek en kötü senaryo' olduğunu belirterek bu dönemin kendisi için yalnızlık, depresif duygular ve zorluklar getirdiğini, ancak aile ve çevresindeki desteğin bu süreci atlatmasında etkili olduğunu ifade etti.

montella dönemi ve takım içi iletişim:

Basın toplantısında Montella dönemine de değinen Yalçın'ın sözleri aktarıldı; Montella ile iletişimin hiç kopmadığını söyleyen oyuncu, eski teknik direktörün farklı bir oyun anlayışı olduğunu ve o dönemde kendisini tam hazır görmemiş olabileceğini kabul etti. Ünal, bu tercihlere saygı duyduğunu ve bugün burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ekledi. Ayrıca oyuncu, mental anlamda yaşadığı zorluklar sırasında ailesi ve eşinin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Enes Ünal, yarınki maçta görev verilmesi halinde sorumluluğunu yerine getireceğini, mücadeleden kaçmayacağını ve takımına katkı için sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını yineledi.

ENES ÜNAL

ENES ÜNAL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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