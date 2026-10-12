Kütahya'da cami avlusunda aile ve okul topluluğunun sabah buluşması

kütahya ulu camii'nde sabah buluşması

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ailemle Birlikte Ulu Camii’de Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla sabah 06.20'de başladı. Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımcıların aynı safta yer aldığı, sakin ve manevi bir atmosferde gerçekleşti.

etkinlik programı ve katılımcılar:

Program sabah namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açıldı; ardından cemaatle sabah namazı kılındı. Tüm okulların temsil edildiği organizasyonda öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte camide saf tuttu. Sabahın erken saatlerinde camiyi dolduran katılımcılar, birlikte dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

valinin mesajı ve eğitime vurgu:

Programın sonunda Kütahya Valisi Musa Işın cemaate hitap etti. Konuşmasında gençlerin milli ve manevi duygularla yetiştirilmesinin önemine değinen Işın, ailelerin ve eğitimcilerin rolüne dikkat çekti ve değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Etkinlik boyunca çocukların milli ve manevi değerlerle buluşturulmasının önemi öne çıkarıldı; katılımcılar, sabahın huzurlu ortamında bir arada olmanın sembolik anlamına dikkat çekti. Namazın ardından eller semaya açılarak toplumun huzuru ve birlik için dualar edildi.

Program, namaz ve duaların ardından sona erdi. Organizasyon sonunda cami çevresinde cemaate sıcak çorba ikramında bulunuldu; aileleri ve öğretmenleriyle etkinliğe katılan öğrenciler, sabahın manevi atmosferini paylaşarak alandan ayrıldı.

KÜTAHYA ULU CAMİİ’NDE AİLELER SABAH NAMAZINDA BULUŞTU