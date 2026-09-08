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Kütahya'da huzur ve kamu güvenliği için yeni önlemler masaya yatırıldı

Vali Musa Işın başkanlığındaki toplantıda asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik güvenliğine yönelik ilave tedbirler ele alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da huzur ve kamu güvenliği için yeni önlemler masaya yatırıldı

Toplantı ve gündem:

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında Kütahya'da yapıldı. Toplantıda ilin genel asayiş durumu; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları ile trafik güvenliği konuları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Mevcut durum raporları doğrultusunda uygulamadaki eksiklikler ve prosedürler gözden geçirildi.

Değerlendirmeler ve önerilen tedbirler:

Toplantıda, suçla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, istihbarat paylaşımının hızlandırılması ve sahada denetimlerin yoğunlaştırılması önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık vakalarına ilişkin soruşturma ve önleme faaliyetlerinin koordineli yürütülmesi ile trafik kazalarını azaltmaya dönük tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Işın'ın açıklamaları ve sonuç:

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Musa Işın, Kütahya'nın huzurunun ve vatandaşların güvenliğinin öncelik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şehrimizin huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimizdir. Güvenlik güçlerimiz; suç ve suçlularla mücadeleden uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine, trafik güvenliğinden kamu düzeninin korunmasına kadar her alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." Toplantı, yapılan değerlendirmeler sonucu alınması planlanan ilave tedbirlerin görüşülmesiyle sona erdi.

Toplantıya Hv. Tuğg. Mustafa Baş (Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı), Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, il protokolü ve Güvenlik Komisyonu üyeleri katıldı.

KÜTAHYA’DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ MASAYA YATIRILDI

KÜTAHYA’DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ MASAYA YATIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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