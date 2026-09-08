Kütahya'da okul güvenliği için kurumlar ortak yol haritası belirledi

Toplantının amacı ve kapsamı:

Kütahya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla bir MEB Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar başkanlık etti ve uygulamaya yönelik mevcut protokoller ile yürütülen çalışmalar ele alındı.

görüşülen önlemler:

Toplantıda öncelikli olarak okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Bunun yanında trafik düzenlemeleri ile öğrenci giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılmasına dönük öneriler masaya yatırıldı. Ayrıca öğrenci servis araçlarının denetimi ve servis standartlarının uygulanmasına ilişkin kontrol mekanizmaları üzerinde duruldu.

Uygulama sürecinde karşılaşılan aksaklıklar tespit edilerek, bu sorunlara yönelik pratik çözüm önerileri geliştirildi. Protokol kapsamında kurumların sorumlulukları tekrar gözden geçirilirken, sahada izleme ve raporlama süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

katılımcılar ve sonuç değerlendirmesi:

Toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile komisyon üyeleri katıldı. Katılımcılar, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun artırılmasına yönelik adımlar konusunda mutabık kaldı.

Sonuç olarak, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak tedbirlerin önceliklendirilmesi, denetimlerin sıklaştırılması ve acil durum müdahale planlarının güncellenmesi kararlaştırılarak toplantı sona erdi.

KÜTAHYA’DA OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI