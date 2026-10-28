Kütahya'da okul müdürleri 43 adım projesinin yol haritasını belirledi

43 Adım Projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı:

Kütahya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak 43 Adım Projesi hakkında okul müdürlerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Musa Işın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı; proje hedefleri, takvimi ve uygulama süreçleri paylaşıldı.

Projenin kapsamı ve amaçları:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yapılan sunumda, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin erdem-değer-eylem çerçevesiyle uyumlu şekilde hazırlandığı vurgulandı. Sunumda, projenin altı alt proje ve 43 faaliyetten oluştuğu, amaç olarak öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve ahlaki yönden gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Toplantıda aile katılımı, okuma kültürü, yardımlaşma, nezaket, çevre bilinci, meslek ahlakı ve kültürel mirasın korunması gibi odak konuların önemi üzerinde duruldu. Bu başlıkların okul düzeyinde nasıl somut etkinliklere dönüştürüleceğine ilişkin örnek uygulama başlıkları paylaşıldı.

Uygulama, izleme ve teşekkürler:

Katılımcılara, proje faaliyetlerinin okullarda etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiği; uygulamaların düzenli takip edilmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların kayıt altına alınmasının zorunlu olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı. İzleme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvim ve raporlama esasları AR-GE sunumunda ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantı kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında projeye katkı sağlayan okullara teşekkür edilmesi de unutulmadı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından projede aktif rol alan okullara teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesiyle sonlandırıldı.

KÜTAHYA’DA 43 ADIM PROJESİ İÇİN OKUL MÜDÜRLERİ BİR ARAYA GELDİ