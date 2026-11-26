kaza ve müdahale:

Van’ın İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Şabaniye Bulvarı’nda taksi ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçların plakaları 65 T 0093 (taksi) ve 06 FC 1411 (Volkswagen marka hafif ticari kamyonet) olarak bildirildi.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada, 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları güvenli şekilde çıkararak sağlık personeline teslim etti ve sahada ilk müdahaleler yapıldı.

nakil ve soruşturma süreci:

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer, çarpışmanın nedenini belirlemek için ifade ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın yaşandığı bulvar ve çevresinde trafik akışı, müdahalenin ardından normale döndü. Yetkililer benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymasının ve dikkatli araç kullanmasının önemine vurgu yaptı.

VAN'DA TAKSİ İLE HAFİF TİCARİ KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI