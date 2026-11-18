Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ara değerlendirme toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, il genelindeki okul ve kurum müdürleri Beylerbeyi Salonu'nda bir araya geldi. Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen çalışmaları gözden geçirmek ve öncelikli alanlarda koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

gündem başlıkları:

Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen uygulamalar ile akademik başarıyı artırmaya yönelik faaliyetler değerlendirildi. Dijital eğitim platformlarının etkin kullanımı, okul güvenliği, hijyen ve kurumsal işleyiş gibi konular ayrıntılı şekilde gündeme geldi; müdürler sahadan gelen geri bildirimleri paylaştı.

yönetim anlayışı ve sonuçlar:

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, konuşmasında eğitim yönetiminde Hürmet, Merhamet ve Hizmet ilkelerinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, öğrenci, öğretmen ve velilerle güçlü iletişim kurulmasının ve eğitim hizmetlerinin özveri ile yürütülmesinin gerekliliğini belirtti. Toplantı, okul ve kurum müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

KÜTAHYA’DA OKUL MÜDÜRLERİ ARA DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ