Çalışmaların kapsamı:

Kepez Belediyesi, ara tatili fırsata çevirerek ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım ve çevre düzenleme işlerini yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, okul binalarından bahçelere, oturma alanlarından oyun sahalarına kadar geniş bir alanda yenileme yapıyor. Öncelikli uygulamalar arasında dış cephe boyama, asfalt yenileme, ağaç budama ve oyun alanı çizgilerinin düzenlenmesi yer alıyor.

Santral Mahallesi’ndeki Fatma Parıltı İlkokulunda yürütülen dış cephe boyama çalışmasında, okulların daha sıcak ve modern görünmesi için eski beyaz duvarlara gri tonlar uygulandı. Göksu Mahallesi’nde yan yana bulunan Göksu İlkokulu ve Şehit Kadir Can Ortaokulunda ise bahçe zemininde kapsamlı asfalt yenileme gerçekleştirilmekte; deforme olan eski asfalt sökülüyor, zemin kırmızı toprakla düzeltilip silindirle sıkıştırıldıktan sonra asfaltlanıyor.

Kurumsal iş birliği ve hedefler:

Belediye çalışmalarını Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde yürütüyor. Altyapı gerektiren işlemlerde ilgili firmalarla eşgüdüm sağlanırken, okulların öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çalışma planlamasında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak hareket ediliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediyeciliğin sadece yol ve park yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak "Bizim önceliğimiz, Kepez’de yaşayan 7’den 70’e her vatandaşımızın hayatına dokunmaktır" dedi. Kocagöz ayrıca "Çocuklarımıza ve onların geleceklerinin şekillendiği eğitim yuvalarımıza yapılan her yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır" sözleriyle okul yenilemelerinin stratejik önemine dikkat çekti.

Belediye yetkilileri, ara tatilin sunduğu sürenin verimli kullanılmasıyla okullar açılmadan önce bakım ve onarımların tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Yapılan işler hem fiziksel şartları iyileştirmeye hem de öğrencilerin güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlamaya yönelik.

Okul çevrelerinin yenilenmesi, asfaltlama ve peyzaj müdahaleleri gibi uygulamalarla çocukların açık alanlarda daha güvenli ve kullanışlı alanlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi planlanıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİN ARA TATİLDE OLMASINI FIRSATA ÇEVİREREK OKULLARDA YÜRÜTÜLEN BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.