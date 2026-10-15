Kütahya’da sahne: öğrenciler bilgiyi beceri ve üretime dönüştürüyor

kütahya’da "Bilimin Kütahya Sahnesi" bilim şenliği gerçekleştirildi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Bilimin Kütahya Sahnesi" bilim şenliği düzenlendi. Etkinlik, Linyit Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirildi ve öğrencilere bilim ile teknolojiyi tanıtma, ilgilerini artırma amaçlarıyla planlandı.

etkinliğin hedefleri:

Şenlikte, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, öğrendiklerini üretime dönüştürme yollarını keşfetmeleri hedeflendi. Organizasyon; uygulamalı atölyeler, deney gösterimleri ve teknoloji odaklı sunumlarla katılımcılara doğrudan deneyim sağladı. Böylece teori ile pratiğin bağlanması, gençlerin bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

yılmaz’ın değerlendirmesi:

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımıza değer, erdem ve eylem üçlüsüyle bilgiyi nasıl maharete dönüştürecekleri, bilgiyi nasıl kullanacakları, bilgiyi hayatın içerisinde nasıl değerlendirecekleri konusunda çalışmalarımız sonuna kadar devam ediyor" dedi.

Yılmaz ayrıca öğrencilere bilimsel faaliyetlerle destek sağlamanın önemine dikkat çekerek, "TEKNOFEST’te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve her türlü bilim şenlikleriyle çocuklarımıza bilgiyi maharete dönüştürmek için, bilgiyi yeteneğe dönüştürmek için, bilgiyi üretime dönüştürmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinliğe öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük bir heyecanla katıldığını belirten Yılmaz, gençlerin gelecekte Türkiye’nin üretim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sunacağına inandığını söyledi.

Konuşmasını, "İnşallah bu gençler Türkiye Yüzyılı’nın üreten, geliştiren ve öncü gençleri olacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamlayan Yılmaz, şenliğin eğitimde uygulama odaklı çalışmaları destekleyen adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Kütahya'da bilim ve teknoloji heyecanı