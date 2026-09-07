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Kütahya'dan Tekirdağ'a bilgi köprüsü: kadın kooperatiflerine eğitim ve iş birliği

Kütahya İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü programıyla Tekirdağ'da düzenlenen ziyaret, kadın kooperatiflerine eğitim, fuar ve iş birliği imkânı sundu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya'dan Tekirdağ'a bilgi köprüsü: kadın kooperatiflerine eğitim ve iş birliği

Kütahya'dan Tekirdağ'a ortak öğrenme ziyareti

Kütahya İl Özel İdaresi bütçesiyle yürütülen Genç Girişimci ve Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tekirdağ'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Program, kadın girişimciliğini ve kooperatifçiliği desteklemeye odaklandı.

Ziyaret ve eğitim programı:

Heyet, Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi ile tarım fuarını ziyaret etti. Katılımcılara kooperatifçilik ve finansal okuryazarlık konularında uygulamalı eğitim verildi; fuarda Tekirdağ'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleriyle görüşmeler yapıldı. Bu buluşmalarda bilgi ve deneyim paylaşımı ön plana çıktı.

İyi uygulamalar ve iş birliği fırsatları:

Görüşmeler sırasında kooperatiflerin gelişimine katkı sağlayabilecek iyi uygulamalar ele alındı ve taraflar arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Yetkililer, programın üreticilerin bilgi ve deneyimlerini artırmayı, kadın girişimciliğini güçlendirmeyi ve yeni iş birliği fırsatları yaratmayı hedeflediğini vurguladı.

Program sonunda, katılımcıların edindikleri bilgiler ışığında yerel uygulamalara dönük adımlar atılması ve farklı kooperatif modellerinin paylaşılması amaçlandı. Ziyaret, hem uygulamalı eğitimin hem de saha gözlemlerinin bir arada yürütüldüğü bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirildi.

KÜTAHYA’DA KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAM

KÜTAHYA’DA KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAM

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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