Dolar 48,4561 +0,04%
Euro 56,3590 +0,17%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.924,24 -0,71%
EUR/USD 1,1627 +0,01%
Brent Petrol 98,29 +2,09%
--°

Kütahyalı genç sporcular üniversitenin bilim ve teknoloji dünyasıyla buluştu

DPÜ'nün Çocuk Yaz Atölyesi'nde Mavi Şimşek Futbol Okulu öğrencileri BESYO ve Millî Teknoloji Atölyesi'ni gezerek spor, eğitim ve teknolojiyle tanıştı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahyalı genç sporcular üniversitenin bilim ve teknoloji dünyasıyla buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde çocuklarla buluşma

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Çocuk Yaz Atölyesi Projesi kapsamında Mavi Şimşek Futbol Okulu öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte genç sporcular için piknik düzenlenirken, katılımcılar üniversitenin farklı birimlerini gezme fırsatı buldu.

Ziyaretler ve program:

Program kapsamında öğrenciler; BESYO, üniversite kütüphanesi ve Millî Teknoloji Atölyesini ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı, çocukların üniversitenin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkânları yerinde görmelerini sağlamaktı. Etkinlik boyunca genç sporculara farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı.

Rektörün vurguları:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çocukları üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kızıltoprak, "Çocuklarımız için düzenlediğimiz piknik organizasyonunda hem güzel vakit geçirdik hem de üniversitemizi yakından tanımalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Genç sporcularımızla BESYO’yu, kütüphanemizi ve Millî Teknoloji Atölyemizi ziyaret ederek üniversitemizin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkanları yerinde görmelerini sağladık" ifadelerini kullandı.

Rektör, özellikle Millî Teknoloji Atölyesi ziyaretinin önemine dikkat çekti ve çocukların teknoloji, üretim ve yenilikçi çalışmalarla tanışmasının değerini vurguladı. "Çocuklarımızın teknolojiyle, üretimle ve yenilikçi çalışmalarla buluşmalarını; geleceğin dünyasına dair meraklarını ve hayallerini güçlendirmelerini çok kıymetli buluyoruz. Sporun yanında eğitimin, disiplinin, azmin ve hedef sahibi olmanın önemini konuştuk. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve öğrenme isteği bizlere umut verdi" dedi.

Kızıltoprak, DPÜ'nün çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Sporla büyüyen, bilim ve teknolojiyle üreten, eğitimle güçlenen bir nesil için çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kütahyalı çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu

Kütahyalı çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

BŞEÜ ile Bilecik Ziraat Odası ortaklığı bölge tarımının altyapısını güçlendiriyo...
images

Bilecik'te yeni eğitim yılı hazırlıkları: öğrenci odaklı yaklaşım ön planda
images

Uyum haftasında miniklerle bir araya gelen Süleyman Ekici
images

Yeni eğitim dönemine kapsamlı hazırlık: İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yöneticile...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eş zamanlı baskınlarla 8 ilde yasa dışı bahis ağına 35 gözaltı

Hurdaya dönen otomobil Bilecik’te traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Yangınlar Serik, Karaisalı, Yahyalı ve Feke'de kontrol altında

Adana'da mezarlık ücretlerindeki artış tepkileri

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı