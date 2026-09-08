Kütahyalı genç sporcular üniversitenin bilim ve teknoloji dünyasıyla buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde çocuklarla buluşma

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Çocuk Yaz Atölyesi Projesi kapsamında Mavi Şimşek Futbol Okulu öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte genç sporcular için piknik düzenlenirken, katılımcılar üniversitenin farklı birimlerini gezme fırsatı buldu.

Ziyaretler ve program:

Program kapsamında öğrenciler; BESYO, üniversite kütüphanesi ve Millî Teknoloji Atölyesini ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı, çocukların üniversitenin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkânları yerinde görmelerini sağlamaktı. Etkinlik boyunca genç sporculara farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı.

Rektörün vurguları:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çocukları üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kızıltoprak, "Çocuklarımız için düzenlediğimiz piknik organizasyonunda hem güzel vakit geçirdik hem de üniversitemizi yakından tanımalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Genç sporcularımızla BESYO’yu, kütüphanemizi ve Millî Teknoloji Atölyemizi ziyaret ederek üniversitemizin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkanları yerinde görmelerini sağladık" ifadelerini kullandı.

Rektör, özellikle Millî Teknoloji Atölyesi ziyaretinin önemine dikkat çekti ve çocukların teknoloji, üretim ve yenilikçi çalışmalarla tanışmasının değerini vurguladı. "Çocuklarımızın teknolojiyle, üretimle ve yenilikçi çalışmalarla buluşmalarını; geleceğin dünyasına dair meraklarını ve hayallerini güçlendirmelerini çok kıymetli buluyoruz. Sporun yanında eğitimin, disiplinin, azmin ve hedef sahibi olmanın önemini konuştuk. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve öğrenme isteği bizlere umut verdi" dedi.

Kızıltoprak, DPÜ'nün çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Sporla büyüyen, bilim ve teknolojiyle üreten, eğitimle güçlenen bir nesil için çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kütahyalı çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu