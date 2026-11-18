Afet Uzun’un meslek değişimi ve atölye kurma süreci:

Afet Uzun, asıl mesleği olan halkla ilişkiler ve tanıtım alanındaki 21 yıllık danışmanlık tecrübesini geride bırakarak yaklaşık 3 yıl önce hobi amaçlı başladığı çinicilikte kısa sürede profesyonelleşti. Arkadaşlarının atölye çalışmalarını izleyerek fırçayı ilk kez eline almasının ardından eğitimler alıp belgeler tamamlayarak kendi atölyesini açtı. Şu anda çalışmalarını Kütahya Belediyesi Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinde de sürdürüyor.

gelenek ve yenilik arasında üretim:

Uzun’un atölyesinde ağırlık geleneksel çini tekniklerinde olsa da modern tasarımlar için de yer ayrılıyor. Özellikle sır altı tekniği ile klasik desenleri yeniden yorumluyor; aynı zamanda çağdaş çizgilerle yeni ürünler ortaya koyuyor. Çiniciliğin sabır, emek ve zaman gerektirdiğini vurgulayan Uzun, üretim sürecinin zorluklarına rağmen bu işi yapmaktan büyük keyif aldığını belirtiyor.

Geçmiş ustaların eserlerini incelemek ve hayranlık uyandıran çalışmaları günümüze taşımak Uzun için ayrı bir motivasyon kaynağı. Bu yaklaşımla hem köklü desenlerin korunmasına katkı sağlıyor hem de çiniyi farklı zevklere uyarlayarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

tanıtım, kalite ve uluslararası hedefler:

Uzun, Kütahya çinisinin anavatanı olarak kentte önemli ustalar yetiştiğini, bunun daha iyi tanıtım ve destekle daha ileri noktalara taşınabileceğini söylüyor. Pazarın kolay olmadığını, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve etkin tanıtımların gerekliliğine dikkat çekiyor. Kütahya çinisinin yalnızca Türkiye’de değil dünyanın farklı ülkelerinde de tanınmasının önemine vurgu yapıyor.

Çini burada doğmuş. Çini burada ve gerçekten değerli, kıymetli hocalarımızın hepsi Kütahya’da. Kütahya çinisinin dünyanın her yerinde tanıtılmasını istiyorum. İnşallah çok daha güzel yerlere gelecek dedi.

Bu hedef doğrultusunda Uzun, ürünlerini sergileyen etkinliklere gönüllü katılım sağlıyor ve düzenlenen organizasyonlarda Kütahya çinisinin tanıtımını üstleniyor. Tanıtım faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve uluslararası bağlantıların güçlendirilmesiyle sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını düşünüyor.

gelecek vizyonu ve ustalık aktarımı:

Atölyesini kurduktan sonra hedeflerini büyüten Uzun’un en büyük amaçlarından biri yeni ustalar yetiştirmek. Kendini yetiştiren ustalar gibi yeni çıraklar yetiştirerek çini sanatının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı planlıyor. Eğitim ve üretim odaklı bir yapı kurarak, hem zanaatın yaşatılmasını hem de yerel ekonomiye katkıyı amaçlıyor.

Uzun, çiniyle ilgili etkinliklerde yer almaya, gönüllü katkı sunmaya ve Kütahya çinisinin tanıtımına destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bu sanatın değerinin korunması ve yaygınlaşması için çalışacaklarını vurguluyor.

Afet Uzun için çinicilik, geçmişle bağ kuran ve geleceğe yatırım yapan bir meslek yolculuğu oldu; atölyesi hem üretim hem de eğitim merkezine dönüşme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor.

KÜTAHYA'DA 3 YIL ÖNCE HOBİ AMAÇLI ÇİNİCİLİĞE BAŞLAYAN AFET UZUN, ALDIĞI EĞİTİMLER VE TAMAMLADIĞI BELGELERİN ARDINDAN KENDİ ATÖLYESİNİ KURDU.