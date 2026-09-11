Kütahya'nın çobanı doğayı tuvale işliyor

kökleri dağlarda olan bir tutku:

67 yaşındaki Halil Kırkıl, Kütahya'da büyükbaş hayvancılıkla geçimini sağlarken aynı zamanda resim yapmayı 36 yıldır sürdürüyor. 1959 yılında Göveçci köyünde doğan Kırkıl'ın sanatla kurduğu ilişki, dağlarda hayvan otlatırken başladı ve doğanın gözlemi onun için hem yaşam biçimi hem de ilham kaynağı oldu.

Herdarlık yapan bir yaşamın getirdiği ritim, manzara ve köy yaşamına dair ayrıntılar Kırkıl'ın çalışmalarında sıkça karşımıza çıkıyor. Dağ yolları, kır görüntüleri, hayvan sürüleri ve kırsal yaşamın sessiz dokusu onun paletinde yer buluyor.

usta ilişkisinin etkisi:

Kırkıl'ın resim tutkusunu alevlendiren isimlerden biri ressam Hüseyin Yüce oldu; 1985-1990 yılları arasında dağda koyun güderken Yüce'nin çalışmalarını izlemesi başlangıç noktası olarak anlatılıyor. Yüce ile yaklaşık 20 yıllık bir arkadaşlığı olduğunu belirten Kırkıl, bu ilişkinin sanatında belirleyici olduğunu vurguluyor.

Ayrıca Kütahya'nın önemli isimlerinden Ahmet Yakupoğlu ile de birçok kez bir araya geldiğini söyleyen Kırkıl, Yakupoğlu'ndan duyduğu öğüdün resim anlayışında kalıcı bir etkisi olduğunu aktarıyor. Kırkıl o sözleri şöyle aktarıyor: 'Ben tabloda kitap bakıyordum, Yakupoğlu benim kitaba iyi baktığımı görmüş. Bana, ‘Öyle bir resim yapacaksın ki duvara asılmayı hak edecek’ dedi. Bunu hiç aklımdan çıkarmıyorum.'

çobanlığın sanata katkısı:

Kırkıl, hayvancılıkla uğraşmasının resimlerine doğrudan katkı sağladığını ifade ediyor. Günlük yaşamın ayrıntılarını bilen, doğayla sürekli iç içe olan bir göz, onun eserlerine özgün bir gerçeklik kazandırıyor. Ressamın diliyle sanat, emek ve sabır gerektiren bir uğraş; bu iki meslek birbirini besliyor.

Gençlere de mesajı net: 'Gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz.' Kırkıl, yılmadan çalışmanın ve doğayla kurulan bağın sanat yolculuğunda belirleyici olduğunu söylüyor. Hem geçimini sağladığı hayvancılık hem de yıllardır sürdürdüğü resim çalışmalarıyla Kırkıl, kırsal yaşamı ve doğayı tuvale aktarmaya devam ediyor.

KÜTAHYA'DA BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN 67 YAŞINDAKİ HALİL KIRKIL, BİR YANDAN GEÇİMİNİ HAYVANCILIKLA SAĞLARKEN DİĞER YANDAN 36 YILDIR DOĞAYA OLAN İLGİSİNİ RESİM SANATINA YANSITIYOR.