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Kütahyaspor genç kanadını Adem Yeşilyurt ile güçlendirdi

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık gelen 2007 doğumlu sağ kanat Adem Yeşilyurt, 2026'da 5 kez Türkiye U19 formasıyla Kütahyaspor'a dinamizm katacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kütahyaspor genç kanadını Adem Yeşilyurt ile güçlendirdi

Transferin detayları:

Kütahyaspor, transfer döneminin son gününde kadrosuna genç ve dikkat çeken bir takviye yaptı. Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu futbolcusu Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar kiralık olarak mavi-lacivertli ekibe katıldı. Geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen oyuncu, yeni sezonda Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek.

Oyun özellikleri ve beklentiler:

Sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan Adem Yeşilyurt, teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve hücumdaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor. 2026'da Türkiye U19 Milli Takımı formasını 5 kez giymiş olan genç oyuncunun, Kütahyaspor'un hücum planlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kütahyaspor için transferin anlamı:

Bu hamle, kulübün genç oyunculara yatırım yapma yaklaşımını ve kadro derinliğini güçlendirme ihtiyacını yansıtıyor. Adem, teknik ekip tarafından sisteme hızlıca adapte edilirse maç içi varyasyon ve hamlede ekstra seçenek sunabilir. Yönetimin ve taraftarın beklentisi, oyuncunun gelişimini sürdürerek takımın sezon hedeflerine katkı sağlaması yönünde.

KÜTAHYASPOR’DAN GENÇ TRANSFER: ADEM YEŞİLYURT KADRODA

KÜTAHYASPOR’DAN GENÇ TRANSFER: ADEM YEŞİLYURT KADRODA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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