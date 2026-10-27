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Kutsal topraklar için adaylar seçiliyor: Afyonkarahisar'da hac mülakatı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Hac Organizasyonu için Afyonkarahisar'da din görevlileri ve kadın irşat görevlilerini belirlemek amacıyla mülakat yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kutsal topraklar için adaylar seçiliyor: Afyonkarahisar'da hac mülakatı yapıldı

Afyonkarahisar'da 2027 hac görevlileri için mülakat yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında görev alacak din görevlileri ve kadın irşat görevlilerini belirlemek amacıyla Afyonkarahisar'da mülakat sınavı düzenledi.

Sınavın yürütülmesi:

Sınav, Merkez Miftah Kur’an Kursu'nda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar ve Isparta'da görev yapan personelin katıldığı mülakat komisyonu, Atama II Daire Başkanı Dr. Mustafa Asım Coşkun başkanlığında toplandı.

Komisyonda ayrıca Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever ile Isparta İl Müftü Yardımcısı Davut Çalışkan üye olarak görev aldı.

Başarılı adayların görevlendirilmesi:

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görev yapmaya hak kazanacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ 2027 YILI HAC ORGANİZASYONU KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ 2027 YILI HAC ORGANİZASYONU KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİ VE KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA AFYONKARAHİSAR’DA MÜLAKAT SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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