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Kuytulcular soruşturmasında örgüt içi takip ve cezalandırma iddiaları

Adana soruşturmasında ifadeler, üyelerin FİT adlı bir yapı tarafından izlendiğini, sözde mahkemelerle diz çöktürme ve darp iddialarını içeriyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:55

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuytulcular soruşturmasında örgüt içi takip ve cezalandırma iddiaları

Adana merkezli soruşturma dosyasında yeni iddialar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren ifadelerde, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmanın sadece dışarıya dönük faaliyetleriyle değil, örgüt içindeki disiplin ve kontrol mekanizmalarıyla da öne çıktığı iddia edildi. 19 Ağustos tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonun ardından 35 kişi tutuklanmıştır.

İç denetim ve istihbarat iddiaları:

Dosyaya yansıyan ifadelere göre yapılanmanın çekirdek kadrosunda bulunan 10’dan fazla kişinin 2013 yılında İran’a yaklaşık 20 günlük bir ziyaret gerçekleştirmesinin ardından, örgüt içinde "mutlak itaat" anlayışına dayalı bir iç denetim sisteminin oluşturulduğu ileri sürüldü. İfadelerde, üyeleri ve muhalifleri takip eden ayrı bir yapının kurulup, bu yapının "Furkan İstihbarat Teşkilatı (FİT)" olarak adlandırıldığı belirtildi. Soruşturma kayıtlarına göre, bu yapı kişilerin aile hayatı, özel yaşamı ve kişisel bilgilerini toplayıp yöneticilere iletmeye yönelik faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Disiplin, sorgu ve fiziksel cezalar iddiası:

İfadelerde, elde edilen bilgilerin örgüt içinde disiplin mekanizması olarak kullanıldığı ve bazı üyelerin "sözde mahkemelerde" sorgulandığı iddiası yer aldı. Bir kayda göre, Alparslan Kuytul’un tutuklu olduğu dönemde eleştiri yönelten N.A. adlı üyenin Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu bir heyet tarafından sorgulandığı, düşüncesinden vazgeçmesi istendikten sonra topluluk önünde diz çöktürüldüğü öne sürüldü. Soruşturma dosyasına giren sosyal medya paylaşımında, Semra Kuytul’un "Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük" ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.

Dosyada ayrıca, muhalif görülen kişilerin çeşitli toplantılarda hedef gösterildiği ve dışlandıkları iddiaları yer aldı. H.K., G.K. ve S.Ç. adlı kişilerin isimleri ve yaşadıkları anlaşmazlıklar dosyada belirtilirken, örgüt içinde kurallara uymayanlara konuşmama, nöbet tutma, para kesme gibi yaptırımlar uygulandığı, daha ağır bir yöntem olarak "falaka" uygulandığı iddia edildi. İfadelerde, hedef alınanların yanına gidip "Hoca efendi senin kalemini kırdı, senden vazgeçti" gibi sözler söyleyen ve bazı kişileri darbeden 7-8 kişilik bir grubun olduğu da yer aldı.

Suç iddiaları ve mali yöntemler:

Soruşturma dosyasında yapılanmanın maddi gücünü artırmak amacıyla adli suçlara başvurduğu; mafya yöntemleri kullanıldığı ve adam kaçırma eylemlerine karıştığı yönünde iddialar da yer aldı. İfadelerde ayrıca, Alparslan Kuytul’un bazı yöneticileri topluluk içinde darbettiğine ilişkin beyanların olduğu belirtildi. Tüm bu iddialar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor ve dosyadaki ifadeler delil incelemesine tabi tutuluyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma sürüyor; iddiaların somut delillerle doğrulanması halinde yasal süreç işletilecek.

ALPARSLAN KUYTUL

ALPARSLAN KUYTUL

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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