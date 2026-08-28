Kuzey Kore: ABD'nin Güney Kore'ye silah satışları bölgesel güvenliği zedeliyor

Kuzey Kore'nin resmi tepkisi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kore’ye yaklaşık 125 milyon dolar değerinde AIM-9X Sidewinder Block II satışına onay vermesini sert bir dille ele aldı. Yapılan açıklamada, bu tür satışların bölgesel güvenlik ortamı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı ve Pyongyang’ın güvenliğini tehlikeye atacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Kuzey Kore, her türlü düşmanca eyleme anında ve güçlü bir şekilde karşılık verecektir" uyarısı yer aldı ve bu adımın Washington’un Pyongyang’a yönelik düşmanca tutumunun yeni bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Pyongyang'ın iddiaları

Açıklamada ABD’nin yalnızca silah satışlarıyla sınırlı kalmadığı, daha önce de Kuzey Kore ile ilgili "insan hakları" faaliyetlerine maddi destek sağlama planları açıkladığı hatırlatıldı. Bakanlık, bu tür adımların ülkenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturma ve toplumsal sistemde istikrarsızlığa yol açma niyetinin sürdüğünü savundu.

Buna ek olarak açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı"nın geçmişte yürüttüğü faaliyetlerin bilgi toplama ve karşılaştırma amaçlı olduğuna yönelik iddialara dikkat çekilerek, Washington’un bölgedeki askerî bütünleşmeyi hızlandırdığı ve bunun olumsuz sonuçları olacağı vurgulandı.

Washington'ın gerekçesi

ABD Dışişleri Bakanlığı ise 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, satış onayının Hint-Pasifik bölgesindeki siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir müttefikin güvenliğini artıracağını belirtti. Bakanlık, potansiyel satışın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği görüşünü paylaştı.

Tarafların açıklamaları, bölgedeki gerilim dinamiklerine dair farklı algıların sürdüğünü gösteriyor. Pyongyang, satışların provokatif olduğunu savunurken Washington, müttefik savunma kapasitesinin güçlendirilmesini gerekçe gösteriyor; bu görüş ayrılığı, Asya-Pasifik güvenlik ortamında yeni bir tartışma alanı oluşturuyor.

KUZEY KORE YÖNETİMİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, ABD'NİN GÜNEY KORE'YE YAKLAŞIK 125 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE "AIM-9X SİDEWİNDER" FÜZE SİSTEMİ SATIŞINA ONAY VERMESİNİN BÖLGESEL GÜVENLİK ORTAMI ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERE YOL AÇACAĞI BELİRTİLEREK, "KUZEY KORE, HER TÜRLÜ DÜŞMANCA EYLEME ANINDA VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEKTİR" UYARISINDA BULUNULDU.