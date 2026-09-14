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Tost makinesini açık bırakan kişi itfaiyeyi alarma geçirdi

Tosya'da camiye giderken tost makinesini kapatmayı unutan kişinin evinden yayılan yanık kokusu üzerine komşular 112'yi aradı, ekipler müdahale için sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tost makinesini açık bırakan kişi itfaiyeyi alarma geçirdi

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Aral Sokak üzerindeki bir apartman dairesinden gelen yoğun yanık kokusu, çevrede yaşayanların dikkatini çekti. Vatandaşlar kokuyu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kapı açma çalışması:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin kapısını açmaya çalıştı; kapının kilitli olduğunu tespit ettiler ve ev sahibiyle iletişime geçmeye çalıştılar. Bu sırada namaz için camiye giden ev sahibi H.T., ibadetini bitirip eve döndü ve kapıyı açtı.

İçeri giren ekiplerin yaptığı incelemede, evde herhangi bir alev veya yangın belirtisi görülmedi; sorun, açık bırakılan bir tost makinesiden yayılan yanık kokusuydu. Olay, ekiplerin kontrolü ve gerekli önlemleri aldıktan sonra sonlandırıldı.

Vatandaş ihbarının önemi:

Olay, basit bir unutkanlığın bile acil durum ekiplerinin harekete geçmesine yol açabileceğini gösterdi. Yetkililer, elektrikli cihazların kullanımında dikkatli olunması ve uzun süreli evden ayrılmadan önce cihazların kapatılmasının önemine vurgu yaptı.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE CAMİYE GİDERKEN TOST MAKİNESİNİ KAPATMAYI UNUTAN VATANDAŞIN EVİNDEN...

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE CAMİYE GİDERKEN TOST MAKİNESİNİ KAPATMAYI UNUTAN VATANDAŞIN EVİNDEN YAYILAN YANIK KOKUSU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ. EKİPLER KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN EVİNE DÖNEN VATANDAŞIN DURUMU ANLATMASIYLA GERÇEK ANLAŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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