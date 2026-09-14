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Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki adrese operasyon: 10 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Edirne polisi Atatürk Bulvarı'ndaki daireye düzenlediği operasyonda 10 düzensiz göçmeni yakaladı; göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 23:13

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 23:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki adrese operasyon: 10 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki adrese operasyon: 10 düzensiz göçmen gözaltına alındı

operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

yakalananların akıbeti:

Yakalanan göçmenler, emniyetteki kimlik ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin ihbar ve istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ile ilgili incelemeler sürüyor; yetkililer, süreç tamamlandıkça ek bilgi paylaşılacağını belirtti.

EDİRNE’DE 10 GÖÇMEN YAKALANDI

EDİRNE’DE 10 GÖÇMEN YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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