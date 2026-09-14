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Gaziantep FK'de Orhan Ak: Fenerbahçe karşısında alınan 1 puan morali pekiştirdi

Orhan Ak, Fenerbahçe ile 0-0 biten maçta alınan 1 puanın Gaziantep FK için "altın değerinde" olduğunu belirterek, oyuncularını kutladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep FK'de Orhan Ak: Fenerbahçe karşısında alınan 1 puan morali pekiştirdi

Gaziantep FK teknik direktörü orhan ak maç sonu değerlendirmesi:

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Orhan Ak alınan puanın önemine vurgu yaptı.

ilk yarı üstünlüğü ve kaçan fırsatlar:

Ak, maçın ilk yarısında ekip olarak iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Bugün aldığımız 1 puan bizim için altın değerindeydi. Geçen hafta koyduğumuz karakter, yakaladığımız oyun standardını, takım oyununu, özellikle ilk yarı yansıttık." dedi. Teknik adam, rakibin direkten dönen toplarına da dikkat çekti ve "İlk yarı fırsatları değerlendirseydik farklı bir ikinci yarı izlerdik" ifadelerini kullandı.

ikinci yarı, motivasyon ve ileriye bakış:

Orhan Ak, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin üstün oynadığını kabul ederek, takımın ligdeki zorlu yapısına vurgu yaptı: "Lig çok zor, kolay değil her şey aslanın ağzında. O yüzden çok iyi motive ve konsantre olmalıyız." Ak, ayrıca taraftarlara teşekkür etti ve "Hiç bir hatanın kredisi yok" diyerek oyuncularının sergilediği çabayı takdir etti.

Teknik direktör, önlerindeki maça ilişkin de uyarıda bulunarak, "Önümüzde Kocaelispor maçı var, o da çok zor bir maç olacak. Onlar da çok iyi atletik bir takım, yarından itibaren ona hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ORHAN AK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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