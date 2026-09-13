Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafikte alevlenen otobüse müdahale başlatıldı

Olayın gelişimi:

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir otobüs, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Kısa sürede araç alev topuna dönerken, çevredeki sürücüler ve bölgedekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ekipleri sevk edildi:

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışmalara başlarken, sağlık ve polis birimleri çevre güvenliğini sağladı ve olaya intikal edenlere destek verdi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yangının nedenine ilişkin tespit yapmak üzere inceleme başlatacağını bildirdi. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı resmi kaynaklardan paylaşılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs bilinemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otobüs alev topuna dönerken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.