kıyafet evi kış sezonuna hazır:

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kıyafet Evi, havaların soğumasıyla birlikte kışlık ürünleri raflara yerleştirdi. Merkez, Tarsus ve Silifke noktalarında hizmet veren merkezlerde; mont, bot, eşofman takımı ve kalın sweatshirt gibi kıyafetler ücretsiz olarak sunuluyor. Hizmetten yararlanabilecekler, çocuklarının kış dönemi ihtiyaçlarını mağazalardan karşılayabiliyor.

kimler faydalanabiliyor ve nasıl başvuru yapılır:

Kıyafet Evi, özellikle maddi desteğe ihtiyacı olan ailelerin 12 yaş altı çocuklarına yönelik hizmet veriyor. Başvurular için gerekli koşullar arasında 12 yaş altı çocuk sahibi olmak, adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve sigorta dökümü sunmak yer alıyor. Aileler belge tesliminin ardından her 4 ayda bir çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

etki ve geri bildirimler:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan sosyolog Emine Akın, Kıyafet Evinin sağladığı desteğin kapsamını ve başvuru kolaylığını vurguladı. Akın, bugüne kadar 29 bin 975 aileye ulaşıldığını belirterek, kışlık ürünlerin şu anda raflarda yerini aldığını ve çocukları beklediğini ifade etti. Ailelerin hizmetten memnuniyetine dikkat çeken Akın, hem kışlık hem yazlık kıyafet temininin ailelerin okul sürecinde ve günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılamada önemli olduğunu söyledi.

Kıyafet Evi uygulaması, yerel ölçekte doğrudan yardım sağlayan bir model olarak öne çıkıyor; ailelerin ücretsiz temin imkanı, özellikle okul çağındaki çocukların düzenli giyimi konusunda pratik bir çözüm sunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru süreçleri belediye büroları ve ilgili sosyal hizmet birimleri tarafından yönlendiriliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KIYAFET EVİ'NDE, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN 12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARI İÇİN KIŞLIK KIYAFETLER RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI.