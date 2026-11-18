Çember-150 operasyonu: sonuçlar ve kapsam

Aydın genelinde 12-14 Kasım 2026 tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı Çember-150 operasyonunda, jandarma ekipleri toplam 51 kişiyi yakaladı. Operasyon, il çapında koordineli çalışmayla yürütüldü ve farklı suçlardan aranan şahıslar hedef alındı.

Operasyonun işleyişi ve ceza aralıkları:

Yetkililerce açıklanana göre, yakalananlar arasında 0-2 yıl arası hapis cezasıyla aranan 15 kişi, 2-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 11 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 6 kişi bulunuyor; toplamda 51 şahsın yakalandığı bildirildi.

Suç türlerine göre dağılım:

Yakalanan şahısların suç dağılımı ise şu şekilde açıklandı: 7 kişi uyuşturucu suçlarından, 6 kişi tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçundan, 4 kişi hırsızlık, 4 kişi nafaka hükümlerine uymama, 2 kişi tehdit ve 9 kişi çeşitli suçlardan aranıyordu. Ayrıca 19 şahsın ifadelerinin alınmasına yönelik arandığı belirtildi.

Operasyonun detayları ve yakalananlarla ilgili işlemler hakkında kurum yetkililerinin açıklamaları kaynaklarda yer aldı.

AYDIN GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI 'ÇEMBER-150' OPERASYONUNDA, FARKLI SUÇLARDAN ARANAN 51 KİŞİ YAKALANDI.