Çine'de aranan şahıs Karakollar Mahallesi'nde yakalandı

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (27) isimli şüpheli yakalandı.

yakalamanın kapsamı ve suçlar:

Şüphelinin hakkında toplamda 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu cezanın, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Basit Yaralama, Kadına Karşı Şiddet, Silahla Yağma, Hakaret, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kasten Yaralama ve İzinsiz Bıçak veya Diğer Aletleri Taşıma veya Bulundurma" dahil olmak üzere 15 ayrı suçtan oluştuğu bildirildi.

adli süreç ve teslim:

Gözaltına alınan İ.A. hakkında yapılan adli işlemler tamamlandıktan sonra şahıs, ilgili makamların talimatları doğrultusunda cezaevine teslim edildi. Yetkililer, Aydın genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirtti.

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE 15 AYRI SUÇTAN 17 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.