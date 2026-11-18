Operasyonun ayrıntıları:

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Mehmet Ş.A.’nın yaptığı ve kamuoyunda "Şirinler" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Çalışma sonucu örgüt üyelerinin örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma-haraç ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştığı tespit edildi.

11 Kasım'daki eş zamanlı operasyon ve ele geçirilenler:

11 Kasım'da Adana merkezli olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adres aramalarında 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör ve 251 fişek ele geçirildi. Ayrıca balistik yelek, polis yeleği ve çok sayıda dijital materyal de bulunarak delil niteliği taşıyan unsurlar toplandı.

Mali tedbirler ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında 87 kişiyle ilişkili banka hesaplarına bloke konuldu ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyum atandı. Şüphelilere ait piyasa değeri toplam 20 milyon 805 bin lira olan 2 taşınmaz ile 24 araç hakkında tedbir uygulandı. Kayyum atanan iki şirkete ait olduğu belirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olarak bildirilen ziynet eşyasına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 5 kişi savcılıkça serbest bırakıldı, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 33 şüpheli ise tutuklandı. Bu sonuç, soruşturmanın hem örgütsel hem de mali açıdan önemli bir darbe olduğunu gösteriyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delillerin değerlendirilmesi ve kayyum uygulamalarının şirket faaliyetleri üzerindeki etkileri takip edilecek; adli süreçler ve olası ek gözaltılar ile ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar haberin seyrini belirleyecek.

'Şirinler' operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı: Milyonlarca TL'lik mal varlığına el konuldu