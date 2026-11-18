Adana merkezli operasyonun ayrıntıları

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Mehmet Ş.A.’nın yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için yürüttükleri çalışmayı 11 Kasım’da operasyona dönüştürdü. Ekiplerin eş zamanlı müdahaleleriyle dört ilde toplam 63 şüpheli gözaltına alındı.

operasyon sırasında ele geçirilen deliller:

Adres aramalarında, 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör ve 251 fişek ele geçirildi. Ayrıca balistik yelek, polis yeleği ve çok sayıda dijital materyal bulundu; bunlar soruşturmanın teknik ve delil yönünü güçlendirdi.

mala yönelik tedbirler ve kayyum atamaları:

Soruşturma kapsamında 87 banka hesabına bloke konulurken, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şirkete kayyum atandı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen toplam piyasa değeri 20.805.000 TL olan 2 taşınmaz ile 24 araca tedbir uygulandı. Ayrıca kayyum atanan iki şirkete ait olduğu belirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 50.000.000 TL olan ziynet eşyasına el konuldu.

hukuki süreç ve tutuklamalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı, 25 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 33 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde mali ve cezaevi tedbirlerinin devam etmesi bekleniyor.

ADANA'DA 'ŞİRİNLER' OLARAK BİLİNEN ÇIKAR AMAÇLI SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 63 ŞÜPHELİDEN 33'Ü TUTUKLANDI.