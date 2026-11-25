Akdağ beyaza büründü

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ, bölgeye düşen kar yağışı sonrası beyaz bir örtüyle kaplandı. Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte dağlar, ağaçlar ve doğal alanlar karla kaplanarak çevreye farklı bir güzellik kazandırdı.

doğa görüntüleri:

Karla kaplanan peyzaj, bölgedeki patikalar, ağaç sıraları ve vadilerde sakin ve fotojenik görüntüler oluşturdu. Beyaz örtü, doğanın kıştaki dokusunu belirginleştirirken ziyaretçilere görsel açıdan zengin kareler sundu.

turizm ve bölgesel etkiler:

Akdağ, Samsun’un önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak biliniyor; bu nedenle oluşan kar örtüsü bölgenin turizm potansiyelini yeniden görünür kıldı. Karla kaplı yollar ve doğal alanlar, ziyaretçilerin hazırlıklarını ve bölgedeki gezinti olanaklarını gündeme getiriyor.

Yerel yetkililer ve ziyaretçilerin kış koşullarına uygun tedbirler alması, hem güvenlik hem de doğal alanların korunması açısından önem taşıyor. Bölgedeki beyaz örtü, kış mevsiminin sunduğu görsel zenginliği ortaya koydu.

LADİK AKDAĞ KAR KAPLAN’DA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI