26 Kasım 1943 ladik depremi:

26 Kasım 1943 tarihinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki Ladik Depremi, üzerinden 83 yıl geçmesine rağmen bölge hafızasında canlılığını koruyor. Yaklaşık 20 saniye süren sarsıntı, Cumhuriyet tarihinin en ağır doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti; olayda binlerce vatandaş yaşamını yitirdi, yine binlercesi yaralandı.

felaketin bilançosu:

Tarihî belgeler ve dönem kaynaklarına göre yaklaşık 40 bin bina yıkıldı, 5 bin 375 hayvan telef oldu. Ladik merkezli sarsıntı Samsun, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinde ağır hasara yol açtı. Başta Ladik olmak üzere Havza, Vezirköprü, Tosya, Kargı, Ilgaz, Osmancık, Merzifon, Gümüşhacıköy ve Erbaa doğrudan etkilenen yerleşimler arasında yer aldı. Dönemin ulusal gazetelerine de yansıyan felaketin ardından bölgeye yardım ekipleri ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

83 yıl sonra tatbikatla verilen mesaj:

Felaketin yıl dönümünde, geçmişin acılarını hatırlamak ve geleceğe dönük deprem bilinci oluşturmak amacıyla Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi (ŞESAL) tarafından bir deprem tatbikatı düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta, deprem anında yapılması gerekenler adım adım gösterildi ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

ŞESAL Müdürü Mehmet Akif Güler, deprem bilincinin oluşturulması ve farkındalık çalışmalarına katkılarından dolayı Abdürrahim Ertan'a teşekkür etti. Etkinlik, "Geçmişin acı hatırası, geleceğin hazırlığı olsun. Deprem bilinci hayat kurtarır" mesajıyla, 1943 Ladik Depremi'nin yıl dönümünde toplumsal sorumluluğu ve hazırlığın önemini yeniden gündeme taşıdı.

Bugün yapılan çalışmalar, geçmişte yaşanan kayıpların anılması kadar, yeni nesillerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve eğitimle güçlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor.

BÜYÜK FELAKETİN YIL DÖNÜMÜNDE, GEÇMİŞİN ACILARINI UNUTMAMAK VE GELECEK NESİLLERDE DEPREM BİLİNCİ OLUŞTURMAK AMACIYLA ŞEHİT ERSAN SANCI ANADOLU LİSESİNDE (ŞESAL) DEPREM TATBİKATI DÜZENLENDİ.