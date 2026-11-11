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Liderler zirvesini mehter ve horon renkleri karşıladı

COP31 Antalya'da liderler zirvesine gelen yerli ve yabancı katılımcılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve horon gösterisiyle karşılandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Liderler zirvesini mehter ve horon renkleri karşıladı

COP31'de kültürel karşılama ve tören atmosferi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) üçüncü gününde, bugün başlayan Liderler Zirvesi kapsamında konferans alanına gelen yerli ve yabancı delegeler farklı bir karşılamayla karşılaştı. Katılımcılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisiyle alana giriş yaptı; geleneksel ezgiler alanı doldurdu ve programda yer alan horon gösterisi seyircilerden yoğun ilgi gördü.

mehterin yankıları:

Mehter takımının seslendirdiği marşlar, özellikle yabancı delegeler ve ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi. Geleneksel orkestrasyonun ritmi ve kostümler, konferans alanında hem görsel hem işitsel bir etki yarattı. Organizasyon yetkilileri, böyle kültürel performansların uluslararası katılımcılar üzerinde olumlu bir ilk izlenim bıraktığını belirtti.

kültürel diplomasi ve katılımcı tepkileri:

Etkinlikte yer alan horon gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu ve izleyicilerin beğenisini topladı. Gösteriyi izleyen yabancı ziyaretçi Laurentino Andres, etkinliğin kültürel değerlerin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirterek, 'Bu konferans, geleneksel ve ulusal müziği konferansa katılanlara ve tüm izleyicilere tanıtmak için güzel bir fırsat' dedi. Bu yorum, kültürel öğelerin büyük uluslararası toplantılarda diplomatik ve halkla ilişkiler açısından taşıdığı değeri özetledi.

COP31'deki bu tür karşılama etkinlikleri, zirvenin bilimsel ve siyasal gündeminin yanı sıra kültürel etkileşimi de ön plana çıkarıyor. Mehter ve horon gibi performanslar, katılımcılara toplantının yerel bağlamını hissettirme ve farklı kültürler arasında köprü kurma işlevi görüyor.

Öne çıkan: Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi ve horon, Liderler Zirvesi'ne gelen katılımcılar tarafından beğenildi ve konferans sahnesinde kültürel bir zenginlik olarak kaydedildi.

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COP31'de Liderler Zirvesi için gelen katılımcılar mehter gösterisi ile başladı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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Mehter ve horonla karşılanan liderler zirvesi: COP31'de kültürel karşılama

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