Lodos Atatürk Caddesi'nde ağacı kökünden söküp araçların üzerine devirdi

Bursa'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa'da yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerinde bir ağacı kökünden söktü. Ağaç büyük bir gürültüyle devrilerek cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil ile bir motosikletin üzerine düştü.

Devrilme ve oluşan zararlar:

Devrilen ağacın düşmesi sonucu otomobil ve motosiklette ufak çaplı hasarlar meydana geldi. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi; olayda yaralanma veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İtfaiye müdahalesi ve işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından ağaca keserek müdahale etti. Ekipler, devrilen ağacı parçalayıp otomobilin bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı ve cadde güvenli hale getirildi.

Olay, güçlü rüzgârın kent içindeki günlük yaşamı nasıl etkileyebileceğini gösterirken, yetkililer benzer hava koşullarında dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

BURSA'DA YER YER SAATTE 50 KİLOMETRE HIZA ULAŞAN LODOS, AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ. AĞAÇ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE DÜŞTÜ