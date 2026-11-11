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Lüleburgaz'da geleceğe tasarruflu ve sağlıklı nesiller hazırlanıyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine su tasarrufu, sağlıklı beslenme ve gıda hijyeni eğitimi verildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Lüleburgaz'da geleceğe tasarruflu ve sağlıklı nesiller hazırlanıyor

Eğitim köklü kurum işbirliğiyle düzenlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ilkokul öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde çocuklara su tasarrufu, sağlıklı ve dengeli beslenme ve gıda hijyeni konularında temel bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Programda suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesi üzerinde duruldu. Öğrencilere günlük yaşamda su tasarrufu sağlama ile gıda güvenliğini koruma konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi ve hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Amaç ve beklenen etkiler:

Eğitimin hedefi, çocukların küçük yaşlardan itibaren bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmalarını sağlayarak hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip bireyler yetiştirmektir. Yetkililer, bu tür çalışmalara devam edilmesinin uzun vadede su kaynaklarının korunmasına ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SU TASARRUFU, SAĞLIKLI BESLENME VE GIDA...

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SU TASARRUFU, SAĞLIKLI BESLENME VE GIDA HİJYENİ KONULARINDA FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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