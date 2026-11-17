Başkan makamında ağırladı

Kilis’te temizlik personeli Mehmet Örs, çöpte bulduğu Türk bayrağını özenle katlayıp cebine koyduğu anların görüntülerinin medyada yer almasının ardından Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tarafından makamında ağırlandı. Örs, bulduğu bayrağı Başkan Bilecen’e teslim etti; Bilecen de kendisine belediyenin hazırladığı bayrak motifli plaketi hediye etti.

Görüntülerin ardından gelen davet:

Bilecen, haberi görür görmez temizlik işleri müdürünü arayıp "Mehmet Bey’i ilk fırsatta yanıma getirin, kendisini tebrik edeceğim dedim" diye konuştu. Başkan, Kilis’in tarihsel deneyimlerine atıf yaparak şehrin milliyetçi kimliğine ve bayrağın şehirdeki önemine dikkat çekti: "Bizim şehrimizin genetiği milliyetçi bir şehir Kilis. Buralar savaş görmüş, işgal görmüş şehirler. Biz bayrağın kıymetini, birçok şehre göre çok daha iyi bildiğimizi düşünürüz. Kilisliler olarak yokluğu, savaşı ve Fransız zulmünü görmüşüz. O yüzden esaret altında kalmış şehirler bayrağın kıymetini daha iyi bilir. Mehmet Bey de bunun bir temsilcisi oldu. Videoyu çeken vatandaşımız da iyi ki çekmiş. Habersiz ve tamamen doğal bir görüntüydü."

Personelin duyguları ve hediyenin anlamı:

Örs, kendisine takdim edilen plaketten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bunu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Evimin en yüksek yerine koyacağım, benden sonra da çocuğuma emanet edeceğim" ifadelerini kullandı. Bilecen de hediyenin kalıcı bir anı olacağını vurguladı: "Bu hediye belediye başkanlığımdan sonra da hatıra kalacak. Kendisine teşekkür ediyorum."

Başkan Bilecen sözlerinde ayrıca bayrağa gösterilen saygının önemini vurguladı: "Türk milleti bayrak için ölür, öldürür, kavga ederiz. Tüm dünyada yerlere bayrak figürü çiziliyor. Avrupa’da bir tek Türk bayrağı yere çizilmez, dik koyarlar. Senin gibi adamlar sayesinde abi. Senin gibi insanlar Türk bayrağı yere çizilmez, üstüne basılmaz dediği için."

Olay, bir temizlik personelinin gündelik hayatından kaynaklanan basit ama etkili bir davranışın kamuoyunda nasıl yankı bulduğuna, yerel yönetimin bu tür duyarlılıkları nasıl ödüllendirdiğine dair somut bir örnek oluşturdu. Belediye tarafından verilen plaket, hem kişisel bir takdir hem de toplumda bayrağa saygıyı öne çıkaran sembolik bir jest olarak değerlendirildi.

TEMİZLİK PERSONELİ MEHMET ÖRS, ÇÖPTE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI BAŞKAN BİLECEN'E TESLİM EDERKEN, BİLECEN DE KENDİSİNE TÜRK BAYRAĞI MOTİFLİ PLAKET HEDİYE ETTİ.