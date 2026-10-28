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Mağdur kadınlara adalete ulaşma rehberi: İzmir'de hukuki okuryazarlık eğitimi başlıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, üç ay sürecek programla 150 mağdur kadına temel haklar, başvuru yolları ve 6284 kapsamındaki destekleri anlatarak adalete erişimi güçlendirecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mağdur kadınlara adalete ulaşma rehberi: İzmir'de hukuki okuryazarlık eğitimi başlıyor

Mağdur kadınlara adalete ulaşma rehberi: İzmir'de hukuki okuryazarlık eğitimi başlıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk kez hayata geçirilen Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesinin açılış programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile proje temsilcileri, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri programda yer aldı.

Programın paydaşları ve açılış toplantısı:

Açılışta; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hukuk Müşaviri Emine Oktay, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Kalkancı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Nilgün Nurhan Kara, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KAÇOK Derneği, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile adliye personeli hazır bulundu.

Projenin amacı ve kapsamı:

Proje, üç ay boyunca toplam 150 kadına yönelik eğitimler sunacak. Eğitimlerde; temel haklar, hukuki başvuru yolları, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan destek mekanizmaları anlatılacak. Projenin hedefi, kadınların hukuki farkındalığını artırmak, hak arama bilincini güçlendirmek ve adalete erişimlerini kolaylaştırmak olarak açıklandı.

Programın ruhunu özetleyen ifadeyle Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, "Bir hakkın varlığını bilmek, o hakkı kullanabilmenin ilk adımıdır" dedi ve hukuki farkındalığın adalete erişimdeki önemine vurgu yaptı.

Veriler ve beklenen etki:

Yeldan, 2025 ve 2026 karşılaştırmalı verilerine göre kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 19,4 oranında azalma kaydedildiğini paylaştı. Ayrıca, ısrarlı takip suçu kapsamında bin 495 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını ve 127 yükümlünün elektronik kelepçeyle takip edildiğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu ilk proje, adaletin yalnızca hakların korunması olmadığını; o haklara erişimin de güvence altına alınması gerektiğini öne çıkarıyor. Katılımcı kurumlarla sürdürülecek eğitimlerin, mağdur kadınların başvuru süreçlerine aktif katılımını ve güçlenmiş bir hak arama bilincini desteklemesi hedefleniyor.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN &#039;MAĞDUR KADINLARA YÖNELİK HUKUKİ...

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN 'MAĞDUR KADINLARA YÖNELİK HUKUKİ OKURYAZARLIK EĞİTİMİ PROJESİ'NİN AÇILIŞ PROGRAMI, İZMİR ADLİYESİ ŞEHİT FETHİ SEKİN KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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