Mahalle buluşmasında talep anında karşılandı: M.Ş.'ye 12 saatte akülü sandalye

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün mahalle buluşmalarında vatandaşlardan gelen taleplere hızlı çözüm üretme yaklaşımı, Habibler Mahallesi'ndeki toplantıda bir kez daha göründü. Toplantıda engelli vatandaş M.Ş. akülü sandalye talebini iletti; talep kısa sürede karşılandı.

talebin iletilmesi ve müdahale:

Habibler Mahallesi'nde düzenlenen "Söz Vatandaş’ta" buluşmasında M.Ş. taleplerini doğrudan Başkan Kocagöz'e iletti. Kocagöz, vatandaşın talebini dinledikten sonra belediye ekiplerine, "Arkadaşlar not alın, hemen yardımcı olacağız. Siz rahat olun" şeklinde talimat verdi. Bu talimatın ardından Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi ekipleri derhal harekete geçti.

teslimat ve vatandaşın yorumu:

Belediye ekipleri, talebin iletilmesinin üzerinden 12 saat geçmeden Sütçüler Mahallesi'ndeki M.Ş.'nin evine giderek istenen akülü sandalyeyi teslim etti ve Başkan Kocagöz'ün sevgi ile selamlarını iletti. Akülü sandalyesine kavuşan M.Ş., mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Başkan Kocagöz’den dün talep ettim, bugün akülü sandalyem kapımdaydı. Allah razı olsun."

Olay, yerel düzeyde hızlı müdahale ve doğrudan iletişimin somut bir örneği olarak kayda geçti ve belediye hizmetlerinin vatandaş taleplerine yanıt verme hızını gösterdi.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ’ÜN VATANDAŞ BULUŞMALARINDA DİLE GETİRİLEN TALEPLER, HIZLA ÇÖZÜME KAVUŞUYOR. HABİBLER MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN "SÖZ VATANDAŞ’TA BULUŞMASINDA ENGELLİ VATANDAŞIN AKÜLÜ SANDALYE TALEBİ, SAATLER İÇİNDE KARŞILANARAK KENDİSİNE TESLİM EDİLDİ.