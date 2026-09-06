Mahallede beyaz perde yeniden kuruldu: Tarsus'ta açık hava sineması buluşması

Mahallede sinema akşamı yeniden hayat buldu:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını nostaljik bir formatla değerlendirmeye devam ediyor. "Sandalyeni kap gel" çağrısıyla Tarsus Ülker Aydın Parkı karşısında düzenlenen gösterimde vatandaşlar, Hükümet Kadın filmini açık havada birlikte izledi. Etkinlik, her yaştan izleyicinin ilgisini çekerken, mahalle kültürünü hatırlatan samimi bir atmosfer oluştu.

Gösterim alanında Büyükşehir ekiplerinin dağıttığı patlamış mısır ve limonata, seyir keyfini tamamladı. İzleyiciler, filmin duygusal sahnelerinde hüzünlenirken kimi anlarda da kahkahalarla karşılık verdi. İlk kez açık hava sinemasına gelenlerin deneyimi memnuniyetle karşıladığı gözlendi.

Belediyenin sinema stratejisi ve hedefleri:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Tarsus'taki gösterimin kent genelinde sürdürülen sinema etkinliklerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Akça, Tarsus'un yaklaşık 9 bin yıllık geçmişine atıf yaparak deniz kenarı ve açık hava gösterimlerinin ardından ilçede de sinemaseverlerle buluşmanın anlamlı olduğunu söyledi.

Akça'nın aktardığına göre Mersin Sinema Ofisi yıl boyunca çeşitli içeriklerle hareket edecek: "Mersin Sinema Ofisi, gerek sinema gösterimleri gerek söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla yıl boyu sinemayı her alanda Mersinli vatandaşlarımızla buluşturacak." Ayrıca Akça, kentte yapımcı ve yönetmenleri buluşturup hikayelerin Mersin'de yazılmasına zemin hazırlamak için kolaylaştırıcı hizmetler sağladıklarını belirtti.

Etkinliklerin yaygınlaşması hedefleniyor:

Akça, etkinliklere yönelik olumlu geri dönüşler aldıklarını ve açık hava sineması gösterimlerini kentin diğer ilçelerinde de sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi. Mersin'in sinemayla anılan bir kent haline gelmesi amacıyla; seçkiler, söyleşiler ve üretim destekleriyle sinemayı farklı boyutlarda halkla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mahalle bağları ve katılımcı deneyimleri:

Tarsus Şehitler Tepesi Mahallesi Muhtarı Ruhi Güngör, etkinliğin mahallede birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti. Güngör, geçmişte mahalle kültürünün bir parçası olan bu tür organizasyonların günümüzde azaldığını söyleyerek, "Vatandaşların bir araya gelerek yeni kişileri tanıması ve böyle bir organizasyona eşlik ederek film izlemeleri, mahalle kültüründeki birlik ve beraberliği sağlayan en güzel etkinliklerden biri" ifadelerini kullandı.

Güngör ayrıca katılımın yoğun olduğunu ve mahalle sakinlerinin bu tür etkinliklere ihtiyacı bulunduğunu vurguladı: "Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin ikramları eşliğinde komşularıyla film izleyerek çok güzel vakit geçiriyorlar."

Vatandaşların gözünden akşam:

Etkinliğe katılanlardan Azra Gürlek, açık hava sinemasının nostaljik atmosfer oluşturduğunu söyleyip organizasyonun Tarsus için yerinde bir tercih olduğunu belirtti. Hatice Akça ise gösterimin mahallelerine kadar gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İlk kez açık hava sinemasına katıldığını söyleyen Rüzgar Aras Dibiç ise filmi çok sevdiğini aktarırken, "Mısır ve limonata da dağıtılıyor. Çok keyif alıyorum. İlk defa açık hava sineması etkinliğine geldim, çok eğleniyorum" dedi. Bu tür etkinliklerin hem sosyal ilişkilere hem de kültürel erişime katkı sağladığı ortak görüşü dikkat çekti.

Etkinlik, mahalle sakinlerini beyaz perdede buluştururken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sinemayı yaygınlaştırma çabalarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİKLERİYLE YAZ AKŞAMLARINDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK SİNEMA KEYFİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.