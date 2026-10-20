Mahkeme: Özgür Özel, Akın Gürlek'e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecek

mahkeme kararı:

Yerel mahkeme, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada, davalının 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Bakan Gürlek’in avukatı Abdullah Adır tarafından kamuoyuna duyuruldu.

avukatın açıklaması:

Avukat Adır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkiline yönelik yıllardır süren iftira kampanyalarından birinin daha mahkemece sonuçlandırıldığını belirtti. Adır, davalı Özgür Özel’in bakanın kişilik haklarını ihlal eden, hakaret ve iftira niteliğindeki beyanları nedeniyle tazminat kararı verildiğini ifade etti.

süreç ve itirazlar:

Açıklamada, davalı tarafından yapılan basın beyanlarında, ifadelerin Bakan’ın bilgisi ve talimatı doğrultusunda tapu kayıtlarının istenmemesi yönünde olduğu iddiasının öne sürüldüğü kaydedildi. Adır, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını; duruşma sırasında mahkemeye sunulan sözlü beyanlarda ve dosyaya ibraz edilen dilekçelerde tapu kayıtlarının istenmemesi yönünde herhangi bir talep bulunmadığının sabit olduğunu belirtti. Açıklamada, henüz tazminata mahkûm edilen davalının iddialarını kamuoyu önünde sürdürdüğü ve bu eylemlere devam ettiği sürece hukuki sorumlulukla karşılaşmaya devam edeceği vurgulandı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’İN, AVUKATI ABDULLAH ADIR, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN GÜRLEK’E YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE AÇILAN DAVADA MAHKEMENİN ÖZEL’İN 750 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERDİĞİNİ AÇIKLADI.