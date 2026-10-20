Kayseri’de tramvay durağına geçerken çarpılan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

kazanın gerçekleştiği yer ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay durağına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı İsmail Çankaya (18) ağır yaralandı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Çankaya'yı hastaneye kaldırdı.

araç ve sürücü bilgileri:

Kaza sırasında çarpan aracın Audi marka olduğu, plakası olarak kayıtlarda 38 DT 742 geçtiği ve sürücünün B.C.A. olduğu belirtildi. Sürücünün kaza sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Çankaya kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş şeklinin ve sorumluluk durumunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TRAMVAY DURAĞINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.