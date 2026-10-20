Tosya'da otopark yangını: park halindeki tanker kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi sınırlarındaki S.S. Tosya Motorlu Taşıtlar Kooperatifi otoparkında meydana geldi. Vatandaşların aktardığına göre park halindeki bir tanker henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Müdahale ve sonrası:

Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Ancak yoğun alevler nedeniyle söz konusu tanker kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE PARK HALİNDE BULUNAN TANKER, ALEV ALEV YANDI. TANKERDE ÇIKAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİ BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ.