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Siirt'te uyuşturucu ticaretine darbe: üç kişi cezaevinde

Siirt'te düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı; 3'ü tutuklandı. Aramalarda 23,5 gram metamfetamin ve 10.435 lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt'te uyuşturucu ticaretine darbe: üç kişi cezaevinde

operasyon detayları:

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin üzerlerinde ile ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilenler ve yasal süreç:

Aramalarda 3 parça halinde toplam 23,5 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10.435 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; bunlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın sokak satıcılarına yönelik bir çalışma kapsamında gerçekleştiği bildirildi.

SİİRT’TE NARKOTİK POLİSLERİNCE SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN...

SİİRT’TE NARKOTİK POLİSLERİNCE SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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