Siirt'te uyuşturucu ticaretine darbe: üç kişi cezaevinde

operasyon detayları:

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin üzerlerinde ile ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilenler ve yasal süreç:

Aramalarda 3 parça halinde toplam 23,5 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10.435 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; bunlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın sokak satıcılarına yönelik bir çalışma kapsamında gerçekleştiği bildirildi.

SİİRT’TE NARKOTİK POLİSLERİNCE SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.