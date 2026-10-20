Amasya'da doğayla keşfe çağıran orman okulu hazırlığı

Amasya Orman Okulu projesi:

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Göllübağları mevkiinde kurulacak eğitim merkezi, çocukların keşif yoluyla doğayla bağ kurmasını sağlayacak şekilde planlanıyor. Yapım çalışmaları sürüyor; amaç, erken yaşta doğa ve çevre bilincini pekiştirmek, oyun ve etkinliklerle fiziksel ile zihinsel gelişimi desteklemektir.

Eğitim yaklaşımı ve hedefler:

Proje, çocukları ekranlardan bir adım uzaklaştırarak doğada öğrenmeye teşvik etmeyi ve ormanların korunması ile gelişimi hakkında bilgi vermeyi hedefliyor. Uygulamalı ve oyun temelli aktivitelerle çocukların özgüvenli, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Denetim ve hizmete giriş:

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Özer, tesisin yakında hizmete girmesinin planlandığını belirterek, çocukların doğanın rehberliğinde farkındalık sahibi bireyler olmalarının hedeflendiğini vurguladı.

AMASYA’DA ÇOCUKLARIN KEŞFEDİP DOĞAYLA BAĞ KURARAK EĞİTİM ALACAĞI AMASYA ORMAN OKULU’NUN YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.