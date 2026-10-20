Sokakta yükselen alevler Karabük'te park halindeki otomobili sardı

Olayın gelişimi:
Yangın, Kayabaşı Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Müdahale ve inceleme:
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ve otomobilde meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
KARABÜK’TE PARK HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.
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