Kaza anı ve sürücü:

Kaza, dün sabah erken saatlerde Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde, Mahmudiye ilçesi kırsal Doğanca mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kamyon çarpıştı.

Önündeki kamyona çarpan ve kupası ezilen kamyonun sürücüsü M.Ö., sürücü mahallinde sıkıştı. Olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın deformasyonu ve sürücünün sıkıştığı yerin ulaşım zorluğu nedeniyle dikkatli ve aşamalı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılmayı başaran sürücüyü kurtardı.

Görüntüler ve sağlık durumu:

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü M.Ö., olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin ortaya çıkan görüntüler, kurtarma ekiplerinin çalışmasının ayrıntılarını gösteriyor.

Kaza ile ilgili soruşturma ve net nedenin belirlenmesine yönelik resmi açıklama henüz yapılmadı.

ESKİŞEHİR’DE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU SÜRÜCÜ M.Ö. ARAÇTA SIKIŞIRKEN, SÜRÜCÜNÜN 3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA KURTARILDIĞI ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.