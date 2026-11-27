İzmir'de yunus timlerinin gece operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği, gece boyunca yürüttüğü denetimlerde aranan şahısların yakalanmasına odaklandı. Ekipler, sahada gerçekleştirdikleri kontrollerde GBT ve UYAP sorgularını kullanarak haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi tespit etti ve yakaladı.

çalışmanın nasıl yürütüldüğü:

Yunus Timleri ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında, şüpheliler üzerinde yapılan kimlik ve dosya sorgulamaları detaylı şekilde yapıldı. Sahadaki mobil denetimler sırasında ekipler; durdurma, kimlik kontrolü ve adli kayıt taramalarıyla anlık tespit gerçekleştirdi. Tespit edilen kişiler için işlemler başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

yakalananların dosya detayları:

Yapılan GBT-UYAP sorgularında Ş.D. isimli şahsın 34 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı; dosyasında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarının bulunduğu belirlendi.

U.K. isimli kişinin sorgusunda ise 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ayrıca F.Ö. isimli şahsın GBT-UYAP kayıtlarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı saptandı.

Gece boyunca sürdürülen denetimlerde yakalanan üç şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. Operasyon, yunus timlerinin sahadaki mobil yapısı ve anlık sorgulama araçlarıyla aranan şahısların tespitinde etkin rol oynadığını gösterdi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN DÜN GECE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 FİRARİ YAKALANARAK ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ.