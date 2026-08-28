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Makas iddiası Pamukkale'de sonuç verdi: sürücüye 90 bin lira ceza

Denizli Pamukkale'de Acıpayam Bulvarı'nda art arda şerit değiştirerek 'makas' atan sürücüye 90 bin TL para cezası uygulandı; ehliyetine ve aracına 60 gün tedbir kondu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Makas iddiası Pamukkale'de sonuç verdi: sürücüye 90 bin lira ceza

Denetim ve olayın seyri:

Denizli Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde trafikte art arda şerit değiştirerek tehlike yaratan bir sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine izleme altına alındı. Olayı gösteren kayıtlarda aracın bir araç kamerasına yansıdığı ve kısa sürede birden fazla şerit değiştirildiği görüldü.

İnceleme ve tespit:

Söz konusu görüntülerin paylaşılması üzerine müdahale eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıtlarda trafik güvenliğinin tehlikeye düştüğünü belirledi. Yapılan değerlendirmede sürücünün art arda şerit değiştirerek diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi ve idari işlem başlatıldı.

Uygulanan yaptırımlar:

İnceleme sonucunda sürücüye, trafikte art arda şerit değiştirmek (makas atmak) ihlalinden 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, ilgili araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Uygulanan tedbirler trafikte benzer davranışların caydırılması amacıyla hayata geçirildi.

Yetkililer, video veya görüntü paylaşımlarının denetime yol açabildiğini ve trafikte agresif sürüşün ciddi riskler oluşturduğunu hatırlatarak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

DENİZLİ’DE TRAFİKTE ART ARDA ŞERİT DEĞİŞTİREREK MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 90 BİN TL İDARİ PARA CEZASI...

DENİZLİ’DE TRAFİKTE ART ARDA ŞERİT DEĞİŞTİREREK MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 90 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU, ARACI DA 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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