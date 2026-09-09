Malatya savunma sanayisinde üretim merkezi olmaya hazırlanıyor

Malatya'nın üretim hedefi savunma sanayisi:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte savunma sanayisi odaklı bir dönüşüm hedeflediklerini belirterek, yürütülen görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Er, Malatya Tulga Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Malatya Uluslararası ve Liseler Arası İHA yarışması alanını ziyaretinde takımlarla bir araya geldi ve Atak Helikopterleri hakkında bilgi aldı.

görüşmeler, hedefler ve üretim kapasitesi:

Başkan Er, Malatya'nın kısa vadede yalnızca yan sanayi kuruluşlarını değil, helikopter dahil üretim yapabilecek ana ve fason üreticileri ağırlayacak bir merkez olmasını amaçladıklarını söyledi. Er, "Malatya’da inşallah savunma sanayiyle ilgili çok ciddi görüşmelerimiz var. Bazı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Burada helikopter bile imal edeceğiz inşallah. Malatya kamuoyu belki bunu ilk defa duyuyor olacak ama görüşmelerimiz devam ediyor. Malatya’mız için büyük bir imkan" ifadelerini kullandı.

Er, projede öncü bir savunma sanayi şirketinin bulunmasının beklendiğini ve bunun etrafında yan sanayi ile fason üretim yapan firmaların da gelişeceğini belirtti. Bu yapının, kentin teknoloji odaklı üretim kapasitelerini artıracağı ve istihdama katkı sağlayacağı vurgulandı.

TEKNOFEST ve yerel hazırlıklar:

2026 yılı TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında insansız hava araçları yarışlarının bir bölümünün Malatya'da yapılacağı bilgisini veren Başkan Er, organizasyonun kentte teknolojik ilginin artmasına vesile olacağını söyledi. Er, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında her yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışmaları ve çalıştaylarının bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini; insansız hava araçlarıyla ilgili drone uçuşlarının ise Malatya'da yapılacağını hatırlattı.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin etkinlik hazırlıklarını tamamladığını belirten Er, tüm Malatyalıları halka açık olan organizasyona davet etti: "Malatya günlerdir valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte hazırlıklarını yaptı. Şu anda hazır haldeyiz. Bütün Malatya halkını buradaki etkinliğe davet ediyoruz."

Başkanın açıklamaları, kentin savunma sanayisine yatkınlığının ve yerel yönetimlerin bu alana verdiği önemin altını çiziyor. Er, yürütülen çalışmaların hâlâ hazırlık aşamasında olduğunu ve sürecin ilerlemesiyle daha kapsamlı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

TEKNOFEST sürecinin, bölgedeki firmaların kapasite ve iş birliklerini güçlendirme potansiyeli taşıdığı, ayrıca gençlerin teknoloji ve inovasyona ilgisini artıracağına dair beklentiler de öne çıktı. Yerel aktörler ve aday şirketlerle yürütülen görüşmeler tamamlandıkça yetkililer yeni detayları paylaşacaklarını belirtti.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, MALATYA TULGA HAVALİMANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOFEST MALATYA ULUSLARARASI VE LİSELER ARASI İHA YARIŞMASININ YAPILACAĞI ALANI ZİYARET ETTİ.