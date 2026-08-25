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Malatya'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu delinmesi bölgeyi paniğe sürükledi

Malatya merkezdeki altyapı çalışmasında iş makinesinin doğalgaz borusunu delmesiyle şiddetli gaz sızıntısı oluştu; ekipler 30 dakikada akışı kesti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu delinmesi bölgeyi paniğe sürükledi

Olayın meydana gelişi ve ilk anlar:

Olay, kent merkezinde Akpınar Meydanı'nda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre iş makinesinin doğalgaz borusuna temas etmesi sonucu boru patladı ve hasarlı noktadan yoğun gaz sızıntısı başladı. Sızıntı, çevredeki vatandaşlar ve dükkanlarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Bölgeye yayılan gaz, kulakları sağır eden bir uğultuyla hissedildi; bunun üzerine çevredekiler hızla uzaklaştı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Müdahale, güvenlik önlemleri ve akışın durdurulması:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve doğalgaz acil müdahale ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Doğalgaz ekipleri, sızıntının kaynağına yönelerek vanaları kapatma çalışmalarına başladı.

Ekiplerin zamanla yarıştığı müdahale yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından tamamlandı ve vanalar kapatılarak doğalgaz akışı kontrol altına alındı. Akışın kesilmesiyle bölge sakinleri rahat bir nefes aldı ve panik sona erdi.

Sonrası ve onarım çalışmaları:

Gaz akışının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, patlayan borunun tamiratı için çalışma başlattı. Yetkililer bölgede güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale dönüleceğini belirtti. Olayla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Malatya’da doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı

Malatya’da doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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