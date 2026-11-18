Olay ve soruşturma:

Malatya merkez Turgut Temelli Caddesi'nde 24 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Yunus Akçelik (39) darp edilmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Soruşturma sonrası dava, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştür.

Duruşma ve mütalaa:

Duruşmada, tutuklu sanıklar F.Ç., İ.K., İ.K. ve M.A.T. ile mağdur ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların "taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararı:

Mahkeme heyeti, dört sanığı 3'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırarak hükümle birlikte tahliyelerine karar verdi. Diğer sanık Y.A. ise beraat etti. Duruşma ile birlikte yargılama tamamlandı.

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