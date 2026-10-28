Şantiyede düşen kalıp parçası genç işçinin ölümüne neden oldu

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 26 Ekim tarihinde İstanbul’da bir inşaat şantiyesinde çalışırken yüksekten düşen ahşap kalıp malzemesi başına isabet eden Emirkan Seven (26), ağır yaralandı.

Genç işçi, kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günler süren müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Aile ve ilçe halkının tepkisi:

Emirkan Seven’in hayatını kaybetmesi, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki ailesi, yakınları ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu. Genç işçinin cenazesinin Hacılı Mahallesi’ne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

İş güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bu tür kazalar, şantiye ortamlarında alınması gereken iş güvenliği önlemlerinin önemini yeniden gündeme getiriyor. Doğru ekipman kullanımı, malzeme güvenliği ve çalışma düzeni gibi temel uygulamalar, benzer üzücü olayların önlenmesinde kritik rol oynar.

Olayın yarattığı kayıp, hem yakın çevre hem de iş güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğine dair ortak bir hassasiyet oluşturdu.

İSTANBUL’DAKİ BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA AĞIR YARALANAN EMİRKAN SEVEN (26), TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.