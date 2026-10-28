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zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında

Zonguldak'ta 18 Ekim'de etkili yağış sonrası Karaelmas Sanayi Sitesi yönüne bakan istinat duvarı çöktü; kulübedeki köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü: köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında

İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında:

Zonguldak'ta 18 Ekim tarihinde etkili olan yağışların ardından bir beton istinat duvarı, toprak ve ağaç parçalarıyla birlikte Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına doğru çöktü. Çökme sırasında duvarın altında kalan yapı ve araçlar hasar gördü.

olayın detayları:

Olayda, yıkılan duvarın altında sanayi sitesinde bulunan bir esnafa ait 2 araç ile bir köpek kulübesi kaldı. Kulübedeki köpekler telef oldu ve park halindeki araçlar enkaz altında kaldı. Çökme sırasında can kaybı ya da yaralanma bildirimi dışında başka bir bilgi kamuoyuna yansımadı.

görüntülerin ortaya çıkması ve etkileri:

Duvarın çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı, olaydan günler sonra ortaya çıktı. Görüntüler, bölgede yaşanan yağışın yarattığı riskleri ve altyapı zafiyetlerini gözler önüne sererken, işyeri sahipleri ve mahalle sakinleri hasarın boyutunu değerlendirmek üzere çalışmalar başlattı.

Yetkililer ve ilgililer tarafından yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor; olay, kentteki benzer altyapı noktalarının durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Zonguldak’ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında...

Zonguldak’ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında kaldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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